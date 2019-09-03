В Норвегии скончался олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

В норвежском городе Аскер на 50-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд. Об этом сообщил телеканал TV2.

Президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен назвал этот день "грустным днём для норвежского биатлона", добавив, что спортсмен оставался частью биатлонного сообщества и после окончания карьеры.

Издание Budstikka уточняет, что тело спортсмена обнаружили в его доме 3 сентября. Причина смерти не уточняется. У покойного остались двое детей и супруга.

Отмечается, что спортсмен начал карьеру в 15 лет. В прошлом он трижды побеждал на олимпийских играх, также пять раз становился чемпионом мира.