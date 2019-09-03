Криштиану Роналду составил завещание

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу 34-летний Криштиану Роналду встретился с юристами и обсудил с ними детали своего завещания.

Как сообщает издание AS, документ был составлен в Лиссабоне. Исходя из него, в случае преждевременной кончины футболиста всё состояние получит его девушка — Джорджина Родригес.

По данным издания, сейчас его состояние оценивается более чем в 300 миллионов евро.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) объявила Роналду в тройке номинантов на премию лучшего футболиста года.