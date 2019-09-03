Петра Порошенко вызвали на три новых допроса

Экс-президенту Украины Петру Порошенко направили повестки на допросы 6, 10 и 18 сентября. О получении повесток аппаратом Верховной рады сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

— Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта ещё и на 6, 10 и 18 сентября, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований Незалежной планируют применить полиграф в ходе допроса экс-главы государства.