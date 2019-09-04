Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух дронов террористов около Хмеймима

Как отметили представители ведомства, пострадавших или материального ущерба в результате атаки боевиков нет.

Два беспилотных летательных аппарата террористов были уничтожены при попытках приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В результате атаки боевиков никто не погиб и не пострадал, материального ущерба базе нанесено не было, сообщили в Минобороны РФ.

— Третьего сентября около 21:20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы Хмеймим были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления, — говорится в сообщении.

Представители военного ведомства уточнили, что дроны были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы.

В Минобороны РФ добавили, что в настоящее время авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.