Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли живой в Москве

Восьмилетняя Маша П., пропавшая второго сентября рано утром, найдена в Москве живой. Об этом сообщили в УМВД России по Липецкой области.

— Девочка нашлась в Москве. Жива, всё хорошо, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

В данный момент ребёнок находится в столице с отцом. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как девочка оказалась в другом регионе.

Ранее сообщалось, что Маша вышла из дома в селе Паниковец Липецкой области, где проживала вместе с родителями, примерно в 6:30 второго сентября. Обстоятельства произошедшего выясняются.