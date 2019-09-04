В Беслане около 10 тысяч человек приняли участие в акциях памяти жертв теракта

В течение трёх дней около 10 тысяч человек в Беслане приняли участие в акциях памяти жертв террористического акта. Об этом сообщали РИА "Новости" со ссылкой на представителей администрации города.

— За три дня траурные мероприятия посетили порядка 10 тысяч человек. Только сегодня было 5 тысяч человек. В первый день — 3 тысячи человек, — сказал собеседник агентства.

Как отметили в правительстве Северной Осетии, в памятных мероприятиях принимали участие также представители власти, духовенства и общественных организаций.

— Утром архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провёл Божественную литургию в разрушенном спортзале 1-й бесланской школы. В 13.05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13.20 начался Крестный ход — люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса "Город ангелов", — говорится в сообщении правительства.

Под отсчет метронома над кладбищем были зачитаны имена всех, кто погиб от рук террористов. Школьники Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по количеству жертв террористического акта. К "Древу скорби" и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибших при освобождении заложников, люди возложили цветы. Вечером 3 сентября в спортзале школы прошла заупокойная служба. Трёхдневная вахта памяти по погибшим завершилось запуском в небо в "Городе ангелов" светящихся бумажных фонарей.

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Ранее Лайф поимённо вспомнил каждого погибшего во время террористической атаки.