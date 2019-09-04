Эксперты Роскосмоса опровергли данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

Проверка не подтвердила данные NASA об угрожающем Международной космической станции космическом мусоре. Соответствующее заявление опубликовали на сайте "Роскосмоса" со ссылкой на исследование специалистов госкорпорации и её головного научного института ЦНИИмаша.

— [Эксперты] перепроверили расчёты партнёров по программе Международной космической станции на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции, — подчеркнули в заявлении.

Отмечается, что эксперты уведомили иностранных партнёров о результатах своих расчётов, опровергающих информацию о том, что в ближайшее время необходимо принять меры для уклонения от угрожающего станции объекта.

Ранее Лайф узнал, что произойдёт, если не убрать мусор с орбиты.