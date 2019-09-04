СМИ: Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 могли выжить

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25УБ ещё не найдены, и данных о том, живы они или нет, пока нет. Однако оба члены экипажа обладали довольно серьёзным опытом в своём деле и могли выжить. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— Там опытный пилот, который был в Сирии, с ним на борту был начальник по безопасности полётов. Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы. Самолёт ушёл на три метра в землю, его откапывают. Поиски пропавших велись с вертолёта, — цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что самолёт ВВС России разбился при отработке мертвой петли. По предварительным данным, лётчикам не удалось вывести самолёт из пикирования.

Лайф также публиковал фото с места крушения штурмовика.