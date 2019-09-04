Вашингтон ввёл санкции против иранского космического агентства

Министерство финансов США 3 сентября распространило сообщение о введении санкций в отношении Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что меры были приняты в связи с причастностью институтов Ирана к деятельности по распространению оружия массового уничтожения.

— Соединённые Штаты не позволят Ирану использовать свою программу космических запусков в качестве прикрытия для продвижения программ по разработке баллистических ракет. Попытка Ирана 29 августа запустить в космос ракету-носитель подчеркивает актуальность угрозы, — отметил Помпео.

Он также уточнил, что Вашингтон впервые вводит санкции против иранского космического агентства из-за деятельности, "способствующей продвижению его программы по разработке баллистических ракет".

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил очередным сокращением ядерных обязательств.

Напомним, Минфин США дважды расширял санкции в отношении Исламской Республики Иран после одностороннего выхода из СВПД. Недавно СМИ сообщили, что Иран готов выполнять условия плана в обмен на возможность экспорта нефти. Об этом глава иранского МИД Джавад Зариф якобы разговаривал с французским президентом Эмманюэлем Макроном.