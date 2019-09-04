В США предложили создать Министерство мира

По задумке автора проекта, бороться это ведомство будет не только с "культурой насилия", но и с последствиями пережитых людьми травм.

Американский политик Марианна Уильямсон, которая намерена выдвинуть от Демократической партии США свою кандидатуру на грядущих выборах президента, предложила создать ещё одно ведомство — Министерство мира. По мнению политика, новое министерство должно заняться устранением царящей в обществе культуры насилия.

— Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами. Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом, — написала Уильямсон в своей статье в газете The Washington Post.

Уильямсон отметила, что прямым свидетельством культуры насилия, в которой живёт современное общество, являются всё учащающиеся случаи вооружённых нападений. По её мнению, увеличению продаж и применения огнестрельного оружия способствует воля производителей вооружения, а не воля граждан или властей.

— Горькая правда, которую Америка должна признать, заключается в том, что наше общество не просто погрузилось в насилие, мы попались на его крючок. И в самых разных сферах существуют те, кто зарабатывает миллиарды долларов на том, чтобы мы никогда не выбрались из этой ситуации. Пока мы не поймём это, насилия будет только больше, — пишет участница предвыборной гонки.

Она также отметила, что на военные нужды из бюджета США расходуется в 18 раз больше, чем на деятельность Государственного департамента, — $740 миллиардов против $40 миллиардов.

Политик также обвинила правительство страны в жестокости и несправедливости в вопросах оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

— Америка переживает не просто кризис [насилия с применением] оружия, она переживает культурный кризис, — подытоживает Уильямсон.

В начале августа СМИ сообщали, что в одном из торговых центров Техаса мужчина устроил бойню, в результате которой от полученных огнестрельных ранений погибло 18 человек.