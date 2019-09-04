Южная Осетия сообщила о беспрецедентном обострении ситуации на границе с Грузией

Агрессивные действия Тбилиси привели к беспрецедентному со времён августа 2008 года обострению ситуации на границе с Южной Осетией, заявили в Комитете госбезопасности республики.

По данным комитета, 2 сентября в ходе встречи Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, замначальника информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе представил присутствующим "якобы принадлежащий Южной Осетии квадрокоптер".

В заявлении возмутились тому, что представитель грузинских спецслужб пытался доказать, что на беспилотнике нет следов каких-либо повреждений и потому слова югоосетинской стороны о стрельбе "не выдерживают критики".

— КГБ располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими агрессивные действия грузинских силовиков, повлёкшие за собой эскалацию напряжённости и беспрецедентное со времён войны августа 2008 года обострение на государственной границе, — отметили в пресс-службе комитета.

Как уточняется, комитет зафиксировал показания сотрудника Генпрокуратуры республики Роланда Бибилова, управлявшего сбитым квадрокоптером 1 сентября. По его словам, аппарат внезапно перестал поддаваться управлению и отклонился от курса. После этого с территории, где находятся грузинские Вооружённые силы, по устройству открыли огонь.

Ранее сообщалось, что Грузия сбила беспилотник Южной Осетии.