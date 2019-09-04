В Израиле туристку обманули, продав шаурму почти за три тысячи долларов

По сообщениям владельцев заведения, списание столь крупной суммы якобы произошло из-за банковской ошибки.

В одном из заведений Старого города в Иерусалиме была продана, вероятно, самая дорогая шаурма. С карты заказавшей блюдо туристки списали 10 100 шекелей, или около 2800 американских долларов. Впрочем, после того как через три недели об инциденте стало известно местным СМИ, деньги женщине вернули, сообщает издание The Times of Israel.

Владельцы общепита утверждают, что такие средства были списаны с карты туристки из-за банковской ошибки. Однако один из бывших работников заведения заверяет, что там работает целая схема обмана ничего не подозревающих туристов.

— Это одна из причин, по которым я перестал там работать. Они начали хитрить с ценами, это ужасно. Полиция трижды приезжала с туристами, — рассказал местным СМИ экс-сотрудник заведения.

По его словам, в местных уличных заведениях нет меню. Цену сообщают туристам устно: например, шаурма стоит 80 шекелей. Потом сотрудники рассчитывают клиента в евро или долларах. Иногда посетители замечают ошибку, иногда просто расплачиваются и уходят.

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