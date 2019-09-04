Минприроды назвал 2018 год одним из самых тёплых за прошедшие 80 лет

13

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Минувший год стал девятым среди самых тёплых за последние 80 лет. Такими данными поделились авторы доклада "О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году", опубликованного на сайте Минприроды.

Для Российской Федерации 2018 год стал девятым среди самых тёплых с 1936 года, осреднённая годовая аномалия температуры воздуха составила плюс 1,58 градуса, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что на территории страны скорость глобального потепления достигла 0,47 градуса за 10 лет. Данный показатель в два с половиной раза превышает средний показатель по планете.

Ранее уральские математики заявили, что глобальное потепление на Земле может привести к резкому похолоданию.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×