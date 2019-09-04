На Украине разделят должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

На Украине разделят должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник. По его словам, такое разграничение позволит улучшить систему управления в армии.

— Это даст возможность улучшить систему управления, ведь будет чётко регламентировано, кто отвечает за подготовку, а кто за применение вооружённых сил, — цитирует ТАСС заместителя начальника Генштаба.

Предполагается, что, согласно нововведениям, главнокомандующий будет осуществлять командование Вооружёнными силами и подчиняться непосредственно Министерству обороны. А вот Генеральный штаб будет обеспечивать его работу и оказывать нужную поддержку в реализации принятых главнокомандующим решений.