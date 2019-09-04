Посольство РФ на Кубе призвало туристов соблюдать меры безопасности в регионе

Как отметили дипломаты, бушующий на Багамах ураган "Дориан" до сих пор представляет опасность для людей.

Сотрудники российской дипмиссии в Гаване обратились к соотечественникам с просьбой продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с прохождением урагана "Дориан" по территории Содружества Багамских островов. Соответствующее заявление опубликовали в "Твиттере" посольства.

— По прогнозам ураган 4-й категории "Дориан" окончательно покинет архипелаг Содружества к вечеру 4 сентября, — отметили в сообщении.

По информации Национального агентства СБО по управлению

кризисными ситуациями, стихия уже унесла жизни 5 человек.

Разрушены более 13 тыс. зданий, затоплена значительная часть

островов Абако и Гранд Багама, нанесен большой ущерб их инфраструктуре. — Посольство России (@EmbRusCuba) September 3, 2019

Ранее сообщалось, что во время удара урагана по Багамским островам погибло пять человек.