Посольство РФ на Кубе призвало туристов соблюдать меры безопасности в регионе

21

Фото © Instagram/ciriduasso

Как отметили дипломаты, бушующий на Багамах ураган "Дориан" до сих пор представляет опасность для людей.

Сотрудники российской дипмиссии в Гаване обратились к соотечественникам с просьбой продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с прохождением урагана "Дориан" по территории Содружества Багамских островов. Соответствующее заявление опубликовали в "Твиттере" посольства.

По прогнозам ураган 4-й категории "Дориан" окончательно покинет архипелаг Содружества к вечеру 4 сентября, — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время удара урагана по Багамским островам погибло пять человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×