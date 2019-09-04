Даниил Медведев стал первым россиянином в итоговом турнире АТР в Лондоне

С 2009 года ни одному российскому спортсмену не удавалось выйти в финальную часть престижного чемпионата.

Россиянин Даниил Медведев стал четвёртым игроком итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает пресс-служба АТР.

DANIIL IS LOCKED IN 🔒@DaniilMedwed is the fourth player to qualify for the 2019 Nitto ATP Finals in London 👊 — ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019

Медведев третьего сентября обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Он стал четвёртым участником итогового турнира. Ранее участие в итоговом турнире АТР обеспечили себе первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Последний раз теннисист из России принимал участие в итоговом турнире АТР в 2009 году. Это был Николай Давыденко, он обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счётом 6:3, 6:4 в финале.

Итоговый турнир пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Участие в нём примут восемь лучших игроков по итогам сезона. В этом году призовой фонд соревнования составит $8,5 млн.