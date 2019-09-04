Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе болезней из-за комаров на юге РФ

Изменений в популяции комаров в южных регионах РФ не зарегистрировано, опасности для населения насекомые не представляют. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не видим изменений в популяции и угрозы для населения нет, — цитирует Попову РИА "Новости".

При этом она обратила внимание на тот факт, что численность насекомых на протяжении всего Черноморского побережья контролируют врачи и учёные. Также в рамках профилактики принимаются необходимые меры.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка наблюдается стабильная, а заболевших инфекционными заболеваниями в десятки раз меньше, чем в странах Европы и Азии.

Напомним, ранее СМИ сообщили об угрозе распространения переносчиков смертельных болезней в РФ. Позднее на заявление отреагировал эпидемиолог.