"Краса Росгвардии" сообщила о нападении на неё автомобилиста

По словам девушки, мужчина едва не задавил её вместе с дочерью, а после оскорблял и угрожал.

Победительница фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анна Храмцова пожаловалась подписчикам на напавшего на неё автохама на парковке в Екатеринбурге. Видео инцидента она опубликовала в своём инстаграме.

Девушка рассказала, что в момент инцидента возвращалась из торгового центра с дочерью и искала свой автомобиль, когда внезапно услышала настойчивые сигналы едущей позади машины.

— Приблизился, посигналил, протаранил, вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидая угрозы, — пожаловалась Храмцова.

На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как после столкновения с девушкой у белого автомобиля складывается боковое зеркало, после чего из машины выходит водитель.

Сотрудница Росгвардии отметила, что сильно испугалась за дочь и как можно скорее постаралась скрыться с ней в машине, после чего сфотографировала данные преследователя.

Ранее Лайф сообщал, что прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова стала победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии".