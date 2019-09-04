Американскому сенатору Майку Ли оформили российскую визу

Сотрудники Посольства РФ в США оформили визу сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В соответствии с существующей процедурой Посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам, — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось, что в офисе американского сенатора Майка Ли заявили, что он пока не получил визу, но уже направил все необходимые документы и ждёт одобрения своего запроса.