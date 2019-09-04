Регистрация центра разработки российско-китайского лайнера начнётся в сентябре

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что регистрация инженерного центра по совместной российско-китайской разработке самолёта CR929 ожидается в сентябре. Это зависит от принятия китайской стороной соответствующего решения.

— В сентябре мы ожидаем от китайской стороны положительного решения в отношении регистрации в России инженерного центра и наделения его полномочиями разработчика самолёта CR929, — рассказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".

Он также напомнил, что заседание подкомиссии по сотрудничеству стран в сфере промышленности состоялось на минувшей неделе в рамках МАКС-2019. В частности, стороны обсудили совместный проект самолёта CR929. Российская сторона выступает за разделение полномочий при реализации между разработкой и производством воздушного судна.

Российско-китайский проект по созданию широкофюзеляжного лайнера реализуется с 2014 года. Российские инженеры отвечают за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, а китайские — за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение. Базовая модель CR929-600 будет иметь возможность перевозить 280 пассажиров на максимальное расстояние до 12 000 километров.