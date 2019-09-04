Кандидат на пост премьер-министра Грузии поддержал курс страны в ЕС и НАТО

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Фото © Facebook / Giorgi Gaxaria

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту страны программу, предусматривающую "развитие демократии, экономический процесс, защиту территориальной целостности и суверенитета, вступление в Евросоюз и НАТО". Документ опубликовала пресс-служба парламента.

Усилия правительства будут направлены на обеспечение безопасности и прав человека, экономическое развитие, образование и развитие человеческого капитала, — отметили авторы инициативы.

Как уточняется, план действий также включает укрепление сотрудничества со стратегическими партнёрами, привлечение международного сообщества для защиты территориальной целостности Грузии, проведение политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, использование всех возможностей для вступления в ЕС и проведение необходимых реформ для присоединения к Североатлантическому альянсу.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке.

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