Кандидат на пост премьер-министра Грузии поддержал курс страны в ЕС и НАТО

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту страны программу, предусматривающую "развитие демократии, экономический процесс, защиту территориальной целостности и суверенитета, вступление в Евросоюз и НАТО". Документ опубликовала пресс-служба парламента.
— Усилия правительства будут направлены на обеспечение безопасности и прав человека, экономическое развитие, образование и развитие человеческого капитала, — отметили авторы инициативы.
Как уточняется, план действий также включает укрепление сотрудничества со стратегическими партнёрами, привлечение международного сообщества для защиты территориальной целостности Грузии, проведение политики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, использование всех возможностей для вступления в ЕС и проведение необходимых реформ для присоединения к Североатлантическому альянсу.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке.
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