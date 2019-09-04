В Минприроды РФ сообщили об увеличении объёмов отходов в 2018 году

Объём отходов в России за прошлый год превысил уровень 2017 года на 16,8% и составил семь миллионов тонн. Об этом сообщается в проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", который размещён на сайте ведомства.

— В 2018 году на территории Российской Федерации образовалось 7266 миллионов тонн отходов, что на 16,8% выше уровня 2017 года, — говорится в документе.

Также отмечено, что наиболее загрязнённым регионом является Сибирский федеральный округ.