Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за ситуации вокруг Brexit

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Фото © Twitter / Boris Johnson

Политик призвал коллег не голосовать в пользу "бессмысленного" промедления. По его мнению, ЕС скорее смягчится, если почувствует, что Великобритания действительно намерена покинуть союз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в том случае, если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, то не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы.

Как уточняется, ситуация с Brexit складывается неоднозначно: парламент страны соглашение с ЕС в его нынешнем виде не поддерживает, но и без соглашения союз покидать не хочет.

Со своей стороны, Брюссель не желает возобновлять переговоры и пересматривать условия соглашения. Сам Джонсон настроен решительно — по его словам, Лондон покинет ЕС 31 октября, с соглашением или без него.

В понедельник премьер призвал коллег не голосовать в пользу "бессмысленного" промедления. По его мнению, ЕС скорее смягчится, если почувствует, что Великобритания намерена однозначно выйти из союза.

Я не хочу выборов, но, если депутаты проголосуют завтра за очередную бессмысленную отсрочку Brexit, это (выборы. — Прим. Лайфа) будет единственным способом разрешения ситуации, — заявил Джонсон.

При этом он пригрозил внести соответствующее предложение в ближайшее время.

Ранее Джонсон пригрозил не платить отступные $48 млрд в случае Brexit без сделки.

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