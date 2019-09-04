Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за ситуации вокруг Brexit

Политик призвал коллег не голосовать в пользу "бессмысленного" промедления. По его мнению, ЕС скорее смягчится, если почувствует, что Великобритания действительно намерена покинуть союз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в том случае, если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, то не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы.

Как уточняется, ситуация с Brexit складывается неоднозначно: парламент страны соглашение с ЕС в его нынешнем виде не поддерживает, но и без соглашения союз покидать не хочет.

Со своей стороны, Брюссель не желает возобновлять переговоры и пересматривать условия соглашения. Сам Джонсон настроен решительно — по его словам, Лондон покинет ЕС 31 октября, с соглашением или без него.

В понедельник премьер призвал коллег не голосовать в пользу "бессмысленного" промедления. По его мнению, ЕС скорее смягчится, если почувствует, что Великобритания намерена однозначно выйти из союза.

—Я не хочу выборов, но, если депутаты проголосуют завтра за очередную бессмысленную отсрочку Brexit, это (выборы. — Прим. Лайфа) будет единственным способом разрешения ситуации, — заявил Джонсон.

При этом он пригрозил внести соответствующее предложение в ближайшее время.

Ранее Джонсон пригрозил не платить отступные $48 млрд в случае Brexit без сделки.