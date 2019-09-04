В США суд восстановил журналисту Playboy пропуск в Белый дом

Иск журналиста Playboy и политического обозревателя CNN Брайана Карема о восстановлении им допуска в Белый дом удовлетворён по постановлению окружного суда в Вашингтоне. Ответчиками по исковому заявлению журналистов выступали президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Согласно решению суда, журналистам должен быть вновь предоставлен доступ на открытые мероприятия для прессы в резиденции американского президента.

— Ходатайство Брайана Карема удовлетворить. Ответчики должны восстановить пропуск Карема, — говорится в решении суда.

В начале августа Карем заявил, что его пропуск в Белый дом будет приостановлен с пятого августа на срок в 30 дней. Официальной причиной стала его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа. В ответ на это журналист подал в суд на Трампа и Гришэм, так как, по его мнению, приостановление пропуска нарушает первую и пятую поправки к Конституции США.