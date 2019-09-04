В Великобритании изъяли рекордную партию героина весом 1,3 тонны

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Фото ©National Crime Agency

Получив информацию о запрещённом грузе, уполномоченные органы произвели обыск, в результате которого в куче полотенец и халатов нашли запрещённые вещества.

Сотрудники пограничной службы и Национального агентства по борьбе с преступностью изъяли 1,3 тонны героина. Соответствующее заявление размещено на сайте агентства.

По оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет около 120 миллионов фунтов. Груз был изъят с контейнеровоза, пришвартовавшегося в порту Феликсстоув 30 августа.

Отмечается, что о грузе сообщили разведчики нацагентства и по прибытии в порт 30 августа на борту был произведён обыск, в результате которого в куче полотенец и халатов нашли 1297 килограмм наркотика.

Изъяв вещества, контейнер вернули на место, чтобы выйти на получателей груза. После того как судно остановилось в бельгийском порту, его доставили на склад в Роттердаме. Там сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек, собиравшихся заняться разгрузкой товара.

Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе. Это лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов, — рассказал замдиректора нацагентства Мэтт Хорн.

Недавно Лайф сообщал о похожем инциденте с арестом наркоторговцев в Колумбии. Сообразительные злоумышленники расфасовали 300 килограмм товара по гробам.

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