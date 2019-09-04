В Великобритании изъяли рекордную партию героина весом 1,3 тонны

Получив информацию о запрещённом грузе, уполномоченные органы произвели обыск, в результате которого в куче полотенец и халатов нашли запрещённые вещества.

Сотрудники пограничной службы и Национального агентства по борьбе с преступностью изъяли 1,3 тонны героина. Соответствующее заявление размещено на сайте агентства.

По оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет около 120 миллионов фунтов. Груз был изъят с контейнеровоза, пришвартовавшегося в порту Феликсстоув 30 августа.

Отмечается, что о грузе сообщили разведчики нацагентства и по прибытии в порт 30 августа на борту был произведён обыск, в результате которого в куче полотенец и халатов нашли 1297 килограмм наркотика.

An NCA investigation has resulted in the largest ever seizure of heroin in the UK, denying vast sums of money to organised crime groups.



Read the full story ➡️https://t.co/mrQzt0wOIW pic.twitter.com/tSIJD9Fgiz — National Crime Agency (@NCA_UK) September 3, 2019

Изъяв вещества, контейнер вернули на место, чтобы выйти на получателей груза. После того как судно остановилось в бельгийском порту, его доставили на склад в Роттердаме. Там сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек, собиравшихся заняться разгрузкой товара.

— Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе. Это лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов, — рассказал замдиректора нацагентства Мэтт Хорн.

Недавно Лайф сообщал о похожем инциденте с арестом наркоторговцев в Колумбии. Сообразительные злоумышленники расфасовали 300 килограмм товара по гробам.