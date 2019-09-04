Жириновский приветствовал "развал" Украины её же властями

Комментируя отмену депутатской неприкосновенности на Украине, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё одобрение действиям властей Незалежной. Ведь, по его мнению, принимаемые Киевом шаги ведут к разрушению их же собственной страны.

— Президент не понимает, о чём он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша! — заявил политик в эфире телепередачи "60 минут".

Он также заявил, что подобным образом власти пытаются лишить парламентариев права голоса.

— Он (парламент. — Прим. Лайф) замолчит — и рухнет Украина. Я это приветствую, вы всё сделали правильно, — сказал в эфире Жириновский.

Верховная рада Украины третьего сентября в окончательном чтении приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.