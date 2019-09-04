Facebook даст возможность запрещать распознавание лиц людей на фото

Разработчики социальной сети Facebook сообщили, что планируют представить технологию, позволяющую запрещать распознавание лиц на фотографиях пользователей платформы. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном блоге проекта.

Авторы заявления отметили, что для новых пользователей по умолчанию данная функция будет отключена, но её всегда можно будет активировать. Также в офисе компании уточнили, что для некоторых пользователей функция стала доступна с 2017 года.

Кроме того, по словам разработчиков, появится функция уведомления пользователей соцсети о том, что некто пытается выдать их фотографию за свою.

Ранее создатели соцсети обещали подарить функцию, которая позволит пользователям узнать, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалять эти данные.