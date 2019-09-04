Мантуров заявил, что в 2021 году будет выпущено более 500 автомобилей Aurus

Более 500 автомобилей Aurus планируется выпустить и продать в 2021 году. В дальнейшем производители рассчитывают лишь наращивать темпы сборки авто до 5000 единиц в год. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций, — рассказал Мантуров газете "Ведомости".

Отметим, проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство российских люксовых автомобилей, которые пока что выпускают только для VIP-персон. Бренд также представил автомобиль модели Senat, более бюджетную версию "президентской машины". В линейку Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе.