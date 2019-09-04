Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал автобус.

Легковой автомобиль и рейсовый пассажирский автобус столкнулись в Волгоградской области. От мощного удара автобус перевернулся на бок. В результате аварии один человек погиб, ещё шестерым потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе в региональном главке МВД России.

— Около 05:15 42-летний водитель, управляя автомобилем "Рено сандеро", на 733-м километре трассы в Новоаннинском районе выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Элисту. В автобусе находилось 17 пассажиров, из них пострадало 6, двое госпитализированы. Водитель легкового автомобиля погиб, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.