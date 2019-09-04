Левитин заявил о необходимости вернуться к практике массовых занятий спортом

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Жители России должны вернуться к распространённой в советское время традиции массово заниматься спортом. Так считает помощник президента России Игорь Левитин.

Нам необходимо вернуться к тому доступу к занятиям физической культурой, который когда-то был в нашей великой стране, — цитирует слова Левитина на ВЭФ РИА "Новости".

Он также отметил, что Владимиром Путиным было принято решение обеспечить 55% россиян постоянный доступ к спортивным сооружениям — занятия физкультурой необходимы 80 миллионам человек.

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