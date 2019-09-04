В Пскове водитель из-за сердечного приступа сбил четырёх женщин на остановке

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В Пскове автомобиль "Шевроле" въехал в остановку и сбил четырёх человек. Водитель погиб на месте. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-1205247_416577?z=photo-1205247_457294977%2Falbum-1205247_00%2Frev" target="_blank">Псковская лента новостей (ПЛН)</a></p>

Инцидент произошёл утром 4 сентября. По предварительной информации, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя. По данным местных СМИ, все пострадавшие — женщины, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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