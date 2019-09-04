В Пскове водитель из-за сердечного приступа сбил четырёх женщин на остановке

В Пскове автомобиль "Шевроле" въехал в остановку и сбил четырёх человек. Водитель погиб на месте. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл утром 4 сентября. По предварительной информации, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя. По данным местных СМИ, все пострадавшие — женщины, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
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