В Пскове водитель из-за сердечного приступа сбил четырёх женщин на остановке

В Пскове автомобиль "Шевроле" въехал в остановку и сбил четырёх человек. Водитель погиб на месте. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл утром 4 сентября. По предварительной информации, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя. По данным местных СМИ, все пострадавшие — женщины, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.