Сенаторы призвали Трампа выделить средства на военную помощь Украине

Группа сенаторов США от обеих партий призвали администрацию лидера страны Дональда Трампа выделить средства на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Politico.

— Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны, — говорится в письме к и.о. шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни от "Украинской фракции сената", состоящей из трёх демократов и двух республиканцев.

Ещё в 2017 году администрация США одобрила поставку оружия в Киев. При этом администрация бывшего президента Барака Обамы отказывалась это делать, даже несмотря на многочисленные просьбы с украинской стороны.