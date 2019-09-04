Путин и Моди осмотрели завод "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели судостроительный комплекс "Звезда". Экскурсию по заводу им провёл глава "Роснефти" Игорь Сечин, который подробно рассказал о перспективном строительстве уникального сухого дока.

После модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, платформы, суда обслуживающего флота, специальные танкеры и суда-газовозы для транспортировки углеводородов. Сечин также показал макеты судов, которые будут создаваться на заводе. Добавим, что пояснения Моди давал и российский лидер.

— Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины — до четырёх метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту, — в частности, рассказал Путин индийскому премьеру.

Завод "Звезда" был создан в 1954 году. Шесть лет назад было поручено создать на его базе промышленный кластер по производству морской техники и оборудования.