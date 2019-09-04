Полпред в ЦФО оставил сдачу с магаданских креветок "на развитие области"

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Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев прогулялся по рыбному рынку на острове Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

Как сообщает корреспондент Лайфа, Щёголев заинтересовался магаданскими креветками, а сдачу оставил на "развитие области". Точная сумма, которую получил регион, не уточняется.

Это вам — на развитие Магаданской области, — заявил Щёголев.

Очень мило, — ответила продавщица.

Напомним, во время посещения МАКС-2019 Путин угостил мороженым всех желающих, включая президента Турции Реджепа Эрдогана. А перед этим пошутил, что сдача пойдёт "на развитие авиации".

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