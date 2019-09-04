СМИ: Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела двух пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, который накануне днём потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, тела принадлежат Юрию Б. и Артёму Л. Официально в Минобороны РФ эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что самолёт разбился при отработке мёртвой петли. По предварительным данным, лётчикам не удалось вывести самолёт из пикирования. При падении они катапультировались. Лайф публиковал первое фото с места.