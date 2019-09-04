Орешкин назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

По словам главы Минэкономразвития, в любом случае вопрос сокращения количества трудовых дней нужно решать поэтапно.

Основными условиями для перехода в России к четырёхдневной рабочей неделе являются рост доходов населения и повышение производительности труда. Об этом ТАСС заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырёхдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, — отметил министр.

Глава ведомства не уточнил возможные сроки сокращения рабочей недели, подчеркнув, что задачи нужно решать поэтапно.

Как уже сообщал Лайф, в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочих дней в неделе до четырёх. Также глава Кабмина РФ заявил, что при четырёхдневной рабочей неделе нельзя снижать зарплату.