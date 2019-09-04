Названы 22 российских города с самым грязным воздухом

В список попало 22 города с общим числом жителей более 5 миллионов: Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск и другие.

Эксперты назвали 22 города с самым загрязнённым воздухом за 2018 год. Список опубликован в государственном докладе Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в РФ.

— Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, — говорится в докладе.

В список вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Также отмечается, что общее число жителей на все 22 города — 5,1 млн человек.

В семи городах находятся предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, ещё в семи — предприятия машиностроения, а также химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в девяти — лесная и деревообрабатывающая промышленность. В пяти регионах загрязнениям способствуют предприятия топливно-энергетического комплекса.

Напомним, ранее Минприроды сообщило, что в России за 2018 год увеличились объёмы отходов на 16,8%.