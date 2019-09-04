Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Москву

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия пройдут в столице. Об этом лидер страны сказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Мы ещё встретимся в Бразилии на саммите БРИКС, но ждём вас и в мае следующего года на торжествах, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом, — заявил Путин, обращаясь к Моди.

Моди также поблагодарил Путина за орден Андрея Первозванного, который премьер Индии получил в апреле.

— Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами, — заявил Моди.

Кроме того, в рамках встречи на полях ВЭФ был согласован большой пакет двусторонних документов. Как пояснил Путин, были достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.