Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Москву

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Фото © Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия пройдут в столице. Об этом лидер страны сказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Мы ещё встретимся в Бразилии на саммите БРИКС, но ждём вас и в мае следующего года на торжествах, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом, — заявил Путин, обращаясь к Моди.

Моди также поблагодарил Путина за орден Андрея Первозванного, который премьер Индии получил в апреле.

Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами, — заявил Моди.

Кроме того, в рамках встречи на полях ВЭФ был согласован большой пакет двусторонних документов. Как пояснил Путин, были достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

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