Диетолог назвала идеальные и вредные продукты для завтрака школьника

Злаковые, яйца и молочные продукты являются базовыми продуктами школьных завтраков. Об этом сообщает "Роскачество" со ссылкой на диетолога-эндокринолога, доктора медицинских наук Наталью Фадееву.

— Они содержат необходимые для роста и развития ребёнка медленные углеводы и белок, который максимально легко и быстро усваивается детским пищеварительным трактом, — отметила она.

В качестве добавки к ним можно использовать фрукты, ягоды и овощи. Так, для школьного завтрака отлично подойдёт омлет с зеленью, каша с ягодами или творог с кусочками фруктов. При этом сахар добавлять в блюдо категорически не рекомендуется.

Что касается сухих завтраков, так любимых детьми, то их можно давать ребёнку не чаще одного-двух раз в неделю. Шоколадные шарики и хрустящие звёздочки содержат много сахара, а значит, их частое потребление может привести к развитию сахарного диабета, к ожирению, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника.

Другой популярный, но тоже вредный продукт — глазированные сырки. Безобидный с виду продукт является источником большого количества жиров, ароматизаторов и сахара.

— Если ребёнок не любит молочные продукты и творог, можно иногда предлагать такие сырки на завтрак. Но не каждый день, — добавила эксперт.

Ранее Лайф писал, что питание школьника должно быть сбалансированным и полноценным, блюда лучше варить и запекать, а не жарить.