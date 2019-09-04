В Москве неизвестный обокрал квартиру пенсионерки на 5 миллионов

Преступник проник на четвёртый этаж через окно и похитил ювелирные изделия и 200 тысяч рублей.

В центре Москвы неизвестный обокрал квартиру пенсионерки на общую сумму в пять миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

— Сотрудники полиции выяснили, что в квартиру пенсионерки на четвёртом этаже путём отжатия окна проник неизвестный. Он похитил 200 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся. Ущерб составил около пяти миллионов рублей, — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что потерпевшая женщина 1959 года рождения проживает на улице Рочдельской, где и была совершена кража.

Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает личность преступника.

Напомним, ранее жертвой грабителя стала 93-летняя москвичка. Неизвестный украл у пенсионерки более одного миллиона рублей из её квартиры.