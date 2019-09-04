В Томской области 12 человек пострадали из-за падения с кедров

За последнюю неделю 12 жителей Томской области попали в больницы после падений с кедров во время сбора орехов. По данным областного Минздрава, у большинства переломы и ушибы внутренних органов.

— 11 взрослых и один ребёнок. Всего же с начала августа в больницу скорой медицинской помощи были доставлены 27 человек, пострадавших в результате падения с кедров, ещё трое детей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи № 2, — говорится в сообщении медиков.

Жителей региона призвали не рисковать жизнью при сборе кедрового ореха и предупредили о возможных тяжёлых травмах в случае падения с высоты.