Аскольд Запашный экстренно прооперирован в Германии

Дрессировщик почувствовал себя плохо в воскресенье, но смог отработать представление на обезболивающих.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенёс операцию в Германии. Об этом он сообщил на странице в "Инстаграме".

— Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике, — написал Запашный.

Эдгард Запашный рассказал, что его младший брат почувствовал недомогание в воскресенье, 1 сентября. При этом он вышел на работу и участвовал в представлении на обезболивающих.

Ранее Аскольда уже оперировали в 2014 году. Тогда в спину ему поставили железную конструкцию.