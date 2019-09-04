В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в ванной

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Фото © Pixabay

Мужчина поссорился с потерпевшей и задушил её, после чего поместил тело в наполненную ванну прямо в одежде и скрылся.

На северо-западе Москвы задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в наполненной ванне. Об этом Лайфу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Как выяснилось, он в квартире на ул. Планерной поссорился с потерпевшей и задушил её, после чего поместил тело в ванну и скрылся, — рассказала Иванова.

Мужчину 1980 года рождения задержали 3 сентября, когда остановили для проверки его автомобиль. Против него возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Напомним, ранее Лайф писал, что на Кубани задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве падчерицы. Он избил четырёхлетнюю девочку до смерти.

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