Врачи рассказали о самых бесполезных медицинских анализах

Несмотря на то что забота о здоровье требует много времени, сил и денег, часть этих ресурсов россияне порой тратят впустую. Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала газете "Аргументы и факты" самые бесполезные медицинские анализы.

Одним из таких является анализ на уровень гормона лептина. От него зависит энергетический обмен, а это значит, при его сниженных показателях человек перестаёт контролировать голод, что, как правило, приводит к ожирению.

— Если у вас уже есть данная проблема, сдавать анализ бессмысленно, поскольку и так ясно, что уровень лептина будет низким, а лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует, — сказала Уфимцева.

Также специалист выделила анализ на гормон кортизол. Его отслеживают, как правило, женщины, которые готовятся к ЭКО. Однако стоит учитывать, что кортизол может подскочить и при малейшем стрессе и волнении и в итоге результаты теста окажутся неоднозначными.

Кроме того, пациенты могут сэкономить на анализах на вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус и хеликобактер пилори. Первые два заболевания в 99,9% случаях переносятся в детском возрасте, а при подозрении на хеликобактер пилори надёжнее будет сделать гастроскопию или биопсию.

Онкомаркеры в свою очередь также не очень уж необходимы для диагностирования злокачественных новообразований. Для подтверждения рака прежде всего нужна биопсия, а онкомаркеры в дальнейшем помогут лишь наблюдать за динамикой заболевания.

Много денег россияне тратят на анализ на антитела к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ). Его делают всего лишь один раз, чтобы подтвердить заболевание тиреотоксикоз. Впоследствии сдавать его не надо, несмотря на тот факт, что врачи, как правило, назначают оба анализа: и ТТГ, и антитела к рецепторам этого гормона.

Уфимцева не рекомендует тратить деньги на анализы на инсулин и С-пептид, их можно делать не чаще одного раза в полгода. А анализы на Beta-Cross laps и остеокальцин не дают точного прогноза.