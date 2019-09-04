В Иране после скандала расторгли брак взрослого мужчины и 11-летней девочки

Через два года родители ребёнка намерены устроить свадьбу снова, получив разрешение суда.

Суд иранской провинции Бойер-Ахмад расторг брак между взрослым мужчиной и 11-летней девочкой после того, как видео их свадьбы появилось в соцсетях несколько дней назад. Об этом сообщает издание Rokna.

По словам родителей ребёнка, предполагалось, что молодожёны начнут жить как муж и жена не сразу, а спустя некоторое время. Отмечается, что жених ровно в два раза старше девочки — ему 22 года.

Судья сочла брак нежелательным из-за возраста ребёнка и расторгла его. Родители планируют подождать, когда девочке исполнится 13 лет, чтобы получить разрешение суда на брак.

Ранее видео со свадьбы взрослого мужчины и маленькой девочки опубликовала в "Твиттере" иранская журналистка Масих Алинежад. На кадрах было видно, как у ребёнка текут слёзы. Ролик вызвал широкий резонанс в Сети.