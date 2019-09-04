Пьяный хабаровчанин выстрелил в ребёнка из-за шума во дворе

Девочке оказана медицинская помощь, сейчас её жизнь вне опасности. 52-летний подозреваемый задержан.

В Хабаровске 3 сентября во дворе жилого дома пьяный мужчина выстрелил в шестилетнюю девочку на детской площадке из-за шума. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

— По версии следствия, выстрел произвёл 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома. Ему не понравилось, что во дворе шумят дети. Мужчина произвёл выстрел в их сторону из пневматической винтовки. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Ребёнку была оказана помощь медиков, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 сентября житель Кубинки обстрелял игравших во дворе детей, пуля попала в голову шестилетней девочке.