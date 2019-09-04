Украинцев возмутила памятная карта с "польскими" Львовом и Ровно

Фотографии нового поезда были опубликованы в Сети в день визита президента Украины в Варшаву.

В польском Жешуве запустили новый поезд с дизайнерской картой, на которой украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды обозначены как польские населённые пункты.

Поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль. Его запуск был приурочен к годовщине Второй Речи Посполитой. На карте изображена Польша в границах до сентября 1939 года, а также маршал Юзеф Пилсудский. Кроме украинских городов поляки включили в свой состав и столицу Литвы Вильнюс.

Пользователи Сети отмечают, что фото поезда появились в день визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

В июле МИД Украины возмутился из-за карты Закарпатья в составе Венгрии.