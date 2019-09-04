В Приморье нашли школьника, который почти две недели блуждал по тайге

Правоохранительные органы совместно с сотрудниками МЧС России в результате продолжительных поисков нашли 15-летнего подростка, который в конце августа ушёл в лес за грибами и не вернулся домой. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Школьник из лесозаготовительного лагеря в районе посёлка Тигровый отправился в лес за грибами днём 23 августа. Однако обратную дорогу подросток найти не смог.

К операции по поиску подключились сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС РФ, лесной охраны. Также в социальных сетях был объявлен сбор волонтёров. В течение десяти суток около 300 человек исследовали более 200 квадратных километров тайги. Была привлечена спецтехника: квадрокоптеры, вертолёты, автомобили "Урал".

— Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что мальчик заблудился, собирая грибы, и после нескольких дней странствий вышел к людям на пасеку, — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время подросток проходит медицинское обследование в местной больнице.

Ранее Лайф писал, как грибник из Белоруссии потерялся в лесу и в поисках пути домой десять дней блуждал по лесу и чуть не пересёк границу РФ.