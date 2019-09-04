Премьер Индии восхитился Владивостоком

Премьер Индии Нарендра Моди, принимающий участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что ему понравилось во Владивостоке.

— Рад быть во Владивостоке. Во Владивостоке солнце встаёт раньше, чем в других регионах мира, где Россия смогла победить природу, — отметил индийский лидер.

Ранее Моди по-русски рассказал о своём прибытии в столицу Дальнего Востока, назвав город перекрёстком динамичного региона.

Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

Напомним, во время визита в Приморье премьер Индии встретился с президентом России Владимиром Путиным, лидеры побывали на острове Русский, после чего на катере "Ураган" отправились на судостроительную верфь "Звезда".

Deeply touched by President Putin’s gracious gesture to accompany me to Zvezda shipyard, which is poised to make a huge contribution to development of Arctic shipping. pic.twitter.com/vyUENhl0QL — Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2019

Кроме того, Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.