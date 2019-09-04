Премьер Индии восхитился Владивостоком

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Премьер Индии Нарендра Моди, принимающий участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что ему понравилось во Владивостоке.

— Рад быть во Владивостоке. Во Владивостоке солнце встаёт раньше, чем в других регионах мира, где Россия смогла победить природу, — отметил индийский лидер.

Ранее Моди по-русски рассказал о своём прибытии в столицу Дальнего Востока, назвав город перекрёстком динамичного региона.

Напомним, во время визита в Приморье премьер Индии встретился с президентом России Владимиром Путиным, лидеры побывали на острове Русский, после чего на катере "Ураган" отправились на судостроительную верфь "Звезда".

Кроме того, Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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