В Ставрополе техник случайно обнаружил опасный дефект "суперджета"

4040

В Ставрополе у самолёта "Суперджет" "Аэрофлота" сломался трап после посадки рейса из Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в авиационных кругах.

<p>Фото © <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank">LIFE SHOT</a></p>

Инцидент произошёл вечером 1 сентября. Техник проводил плановую проверку после высадки пассажиров. В момент, когда он поправлял скобу, трап сорвался. При этом он раскрылся не полностью.

По словам собеседника Лайфа, если бы лайнер попал в аварийную ситуацию, то из-за такого дефекта пострадали бы многие пассажиры. Отмечается, что наказание может настигнуть специалистов, которые устанавливали трап.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×