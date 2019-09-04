В Ставрополе техник случайно обнаружил опасный дефект "суперджета"

В Ставрополе у самолёта "Суперджет" "Аэрофлота" сломался трап после посадки рейса из Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в авиационных кругах.

Инцидент произошёл вечером 1 сентября. Техник проводил плановую проверку после высадки пассажиров. В момент, когда он поправлял скобу, трап сорвался. При этом он раскрылся не полностью.

По словам собеседника Лайфа, если бы лайнер попал в аварийную ситуацию, то из-за такого дефекта пострадали бы многие пассажиры. Отмечается, что наказание может настигнуть специалистов, которые устанавливали трап.